Merhum ressam Ayhan Menteş’in eserlerinin yer aldığı sergi DAÜ’de açıldı

15 Nisan Dünya Sanat Günü etkinlikleri kapsamında Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ile Akdeniz Avrupa Sanat Derneği işbirliğinde 2016 yılında hayatını kaybeden Ayhan Menteş anısına “Anlamlı Tesadüfler” isimli sergi açılışı yapıldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarıyındaki gerçekleşen serginin açılışında konuşan sanatçı Ayhan Menteş’in kızı Uzay Güvendik, babsına verilen değer için teşekkür etti.

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği Eş Başkan Gökçe Keçeci de, sergiyle sanatçının anısının yaşatıldığına vurgu yaparak, sergide katkısı olan herkese teşekkür etti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Doç Dr. Netice Yıldız da, dünya sanat gününün 2012 yılından itibaren kutlandığını belirterek, serginin önemini vurguladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof Dr Aykut Hocanın da Covid-19 pandemisi nedeniyle serginin gecikmeli olarak hayat bulduğunu ifade ederek, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin kültür ve sanata verdiği önemin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da, Ayhan Menteş’in anısına gerçekleştirilen serginin önemine vurgu yaparak, merhum sanatçıyı saygı ve rahmetle andı.

Tatar, tüm sanatçıların da 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü de kutladı. Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.BRT

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14/04/2022 08:43