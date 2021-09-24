Merhum Sadiye Destur’un “Kültür Hammalı” Kitabı Tanıtıldı

Kıbrıs Türk kültürü ve folkloruna uzun yıllar tasarladığı kıyafetlerle katkıda bulunan ve kültürel çalışmalarıyla tanınan merhum Sadiye Destur’un “Kültür Hammalı” adlı kitabı tanıtıldı.

24 Haziran’da hayatını kaybeden Sadiye Destur’un, yılların birikimini kaleme aldığı ve içinde Kıbrıs halk kıyafetlerine dair pek çok değerli bilgileri bulunduran “Kültür Hammalı” isimli kitabının tanıtımı önceki gün Lefkoşa’da surlariçindeki Doorsofoldtown’da yapıldı.

Kitabının basım aşamasında hayatını kaybeden Destur’un “Kültür Hammalı” kitabı, tüm kitapçılarda satışa sunuldu.

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24/09/2021 11:24