HABER KIBRIS

Merhum Sendikacı Nihad Elmas bugün anılıyor

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20/06/2018

Merhum Sendikacı Nihad Elmas bugün anılıyor
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Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), görev şehidi merhum Genel Başkan Vekili Nihad Elmas için bugün anma töreni düzenliyor.Anma töreni, saat 10.00’da Elmas’ın Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarında yer alacak.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, 7 yıl önce görevi başında vefat eden, Sendika Genel Başkan Vekilliği ve Dışilişkiler Sorumluluğu görevlerinde bulunan Nihad Elmas’ın kendine has çalışma disipliniyle Türk-Sen Federasyonu’na ve emek sınıfına gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çok büyük hizmetlerde bulunduğunu kaydetti.

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TAGS: Türk-Sen, Nihad Elmas, anma töreni, haber, Kıbrıs
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