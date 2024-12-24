Meriç İçme: ''Oğlumu enkazda bulduk, acımız dinmeyecek''

Depremde hayatını kaybeden Özgür İçme’nin babası Meriç İçme, davanın 6. duruşmasında duygu dolu açıklamalarda bulundu. İçme, “Ben 14 yaşında oğlumu kaybettim. Ben enkazı gördüm, hayal bile edemezdim. Elinden tutup oğlumu eve getirecektim. Enkazı görür görmez anladım. Böyle yıkılan tek bir bina oldu mu? Otel değil, kum yığını bulduk. Bir hafta boyunca uyku uyumadan çocuklarımızı aradık. Madenciler, kurtarma ekipleri geldi. Madenciler kazma kürekleri bırakıp ağladılar. Bize canlı beklemeyin dediler, başka binalara koştular. Adalet olası kastla gelse bile acımız dinmeyecek.” dedi.