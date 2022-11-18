Meriç Köy Halkı Eylem Yapacak

Meriç köy halkı, Yeni inşa edilen havalimanı yolu nedeniyle köy yolunun kapandığını belirterek eylem yapacaklarını bildirdi

Açıklama şöyle:

Yeni inşa edilen Havalimanı için tek şerit olan yol iki şerit haline getirildi ve bunun sonucunda Köyümüzün(Meriç) yolu kapanmış oldu ve bizlere önceden planlanmamış adil olmayan alelacele tasarlanmış çözümler sunuldu ve girişi olup çıkışı olmayan Köyümüzün bu durumu ikilenmiş oldu. Hâlbuki bizler köy halkı olarak dönem Hükümetlerinden köyümüze alternatif ve başka çıkış yollarının yapılmasını talep etmiştik fakat durum tam aksine gelişerek tek ve çok uzun olan yolumuz dahada uzun ve tehlikeli hale getirildi maalesef. Dolayısıyla da bizler Köy Halkı olarak yarın Cumartesi günü 19.Kasım.2023 saat 09:00da Köyümüzün girişinde eylem gerçekleştireceğimizi bilginize sunarız.

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18/11/2022 15:59