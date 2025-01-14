Meriç Süt hellim PDO sertifikası aldı

Ülkemizin önde gelen süt ürünleri imalatçılarından Avunduk Grup’a bağlı Meriç Süt Ürünleri, “Korunmuş Menşe Adının- Protected Designation of Origin (PDO) Kullanımına Yönelik Kontrol ve Sertifikasyon Programı” kapsamında ürünleri “Halloumi”/“Hellim” PDO ürünü için geçerli yönetmeliklere uygun olarak sertifikalandırıldı.

Uluslararası denetleme kuruluşu Bureau Veritas tarafından gerçekleştirilen denetimde tesis, hijyen ve teknolojik altyapısı açısından AB standartlarına da tam uyum gösterdi. Böylelikle Meriç Hellim PDO sertifikası alan 4. kuruluşumuz oldu.