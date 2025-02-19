Meriç'te kullanılmayan kerpiç evde yangın...
YAYIN TARİHİ:
19/02/2025
Meriç'te Hurmalı Sokak'taki toplam beş odadan oluşan kullanılmayan kerpiç evde yangın çıktı.
Polisten verilen bilgiye göre, saat 15:20 sıralarında çıkan ve nedeni henüz tespit edilemeyen yangına, Polis İtfaiye ve Ercan Meydan İtfaiyesi ekipleri ile Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi'ne ait su tankeri ile müdahale edilerek söndürüldü.
Yangın sonucu ev içerisindeki ikinci el kullanılmayan ev eşyaları ile evin mertekleri yandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
YAYIN TARİHİ: