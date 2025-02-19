Meriç'te kullanılmayan kerpiç evde yangın...

YAYIN TARİHİ:
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19/02/2025

Meriç'te kullanılmayan kerpiç evde yangın...

Meriç'te Hurmalı Sokak'taki  toplam beş odadan oluşan kullanılmayan kerpiç evde  yangın çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 15:20 sıralarında çıkan ve nedeni henüz tespit edilemeyen yangına, Polis İtfaiye ve Ercan Meydan İtfaiyesi ekipleri ile Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi'ne ait su tankeri ile müdahale edilerek söndürüldü.

Yangın sonucu ev içerisindeki ikinci el kullanılmayan ev eşyaları ile evin mertekleri yandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: Meriç’te kullanılmayan kerpiç evde yangın...
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