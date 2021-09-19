Merih Demiral'ın kaşı açıldı

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19/09/2021

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Merih Demiral'ın kaşı açıldı

İtalya Serie A'da Atalanta'nın Salernitana'yı 1-0 yendiği maçta Merih Demiral'ın kaşı açıldı.

Atalanta'nın, Salernitana'yı 1-0 mağlup ettiği maçta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın kaşı açıldı. Merih Demiral 45 dakika sahada kaldı.

Merih Demiral, ilk yarının sonunda yüzüne aldığı darbeden dolayı ikinci yarının başında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kendisine müdaheleyi yapan Djuric, bu hareket sonrası sarı kart gördü.

Milli futbolcunun kaşına dikiş atılırken ciddi bir sorununun olmadığı ifade edildi.

 

19/09/2021 11:37
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TAGS: Merih Demiral’ın kaşı açıldı, HABERKİBRİS, SPOR,
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