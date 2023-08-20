Merih Demiral'ın transferi resmen açıklandı

Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımı, İtalya Serie A takımı Atalanta'dan Merih Demiral'ı transfer ettiğini açıkladı.

Suudi kulübünün sosyal medya hesabından Merih'in transferiyle ilgili olarak yapılan paylaşımda, "Kadromuzda yeni bir savaşçı. Ekibimize hoş geldin Merih Demiral" ifadeleri kullanıldı.

Merih Demiral ise sosyal medya hesabından "Merhaba. Al Ahli için savaşmaya hazırım" paylaşımını yaptı.

Al-Ahli bu transfer döneminde Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin, Roger Ibanez, Franck Kessie ve Edouard Mendy gibi yıldız isimleri kadrosuna katmıştı.