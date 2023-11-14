Merit Cumhuriyet Koşusu gerçekleştirildi

Merit Oteller Grubu’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıldönümüne denk gelen 1’inci Merit Cumhuriyet Koşusu’nda; Alsancak İlkokulu, Lapta İlkokulu, Karşıyaka İlkokulu ve Karaoğlanoğlu İlkokulu öğrencileri yarıştı.

Takımlar kategorisinde hem kız takımlarında hem de erkek takımlarında birinciliği Alsancak İlkokulu kazandı. Kız takımlarında Lapta İlkokulu ikinci, Karşıyaka İlkokulu üçüncü ve Karaoğlanoğlu İlkokulu dördüncü oldu. Erkek takımlarında ise Lapta İlkokulu ikinciliği kazanırken Karaoğlanoğlu İlkokulu üçüncü ve Karşıyaka İlkokulu dördüncü oldu.

Bireysel kategoride ise hem kız hem de erkek takımlarında dereceye girerek madalya alan öğrencilerin tamamı Alsancak İlkokulu öğrencileri oldu. Kız takımlarında birinciliği Hatice Yulaf kazanırken, Sabiha Tapınç ikinci ve Maede Sepanji üçüncü oldu. Erkek takımları bireysel kategorisinde ise Nikita Taushankov birinciliği kazanırken, Ramazan Tapınç ikinci, İbrahim Karaoğlan üçüncü oldu.

Kızlar ve erkekler kategorisinde yapılan yarışın ardından düzenlenen ödül törenine Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, Girne Polis Müdür Yardımcısı Hasan Karabaşak, Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Arar ve okul müdürleri katıldı.

-Arar: “İlimle çalışarak ülkemizi yüceltmeliyiz”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrası Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Arar, öğrencilere seslendi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı ve KKTC’nin kuruluşunun 40’ıncı yılının birlikte kutlandığına dikkat çeken Arar, bunun iki ülke arasındaki kardeşliğin güzel bir simgesi olduğunu kaydetti.

Bu nedenle Türkiye’nin kurucusu Atatürk ve KKTC’nin kurucusu Rauf Denktaş’ı saygıyla andığını ifade eden Arar, gençlere “İlimle, irfanla, güçle ve kuvvetle çalışmakla bu ülkeyi daha yükseklerde, daha başarılı noktalarda temsil ettirmenin gururunu yaşayacaksınız” öğüdünü verdi.

Yarışı başarıyla bitiren tüm öğrencileri kutladığını kaydeden Arar, gelecek yıl yapılacak yarışmada daha çok öğrencinin ipi göğüslemesini dilediğini kaydetti.