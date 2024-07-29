Merit Eğitim Fonu, 2024 başvuruları açıldı

KKTC’nin en güçlü yatırımcılarından olan Merit Grubu, KKTC vatandaşı olan öğrencilerimizin öğrenim sürecine katkı verebilmek için 2023 yılında hayata geçirdiği Merit Eğitim Fonu’nun 2024 yılı başvurularını almaya başladı.

Merit Grubu olarak 25 yılı aşkın bir süredir büyüyerek devam eden faaliyetleriyle Kıbrıs’ın en büyük yatırımcılarından biri haline geldiklerinin altını çizen Merit Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk, “Her alanda olduğu gibi nitelikli ve kalifiye iş gücü gelecekte Kıbrıs’ın gelişen sektörlerinde önemli bir ihtiyaç olacak. Bizler de bu potansiyel insan kaynağı ihtiyacına yönelik KKTC vatandaşı olan ve üniversite yolculuğuna çıkan öğrencilerimizin daha iyi şartlarda öğrenimlerini devam ettirebilmesi adına 2023 yılında Merit Eğitim Fonu’nu hayata geçirdik. Geçtiğimiz yıl programımıza dahil olan bursiyerlerimizden sezonda staj programına dahil olan arkadaşlarımız dahi oldu” şeklinde fonun hedefine dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl verilen bursların ardından 2024 yılında da eğitim fonu başvuru sürecinin başladığını kaydeden Merit Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk, KKTC vatandaşı olup Türkiye’de üniversite öğrenimini devam ettiren tüm öğrencilerin başvuru yapabileceğini kaydetti.

Tibuk, burs kapsamında öğrencileri maddi olarak desteklerken, kariyer adımlarında da her zaman onları motive etmeye devam edeceklerine vurgu yaptı.

Bursun kapsamı ve başvuru

Türkiye’deki üniversitelerin lisans bölümlerinde öğrenim gören veya yeni başlayacak olan KKTC vatandaşı öğrencilerin, başarı ve maddi yeterliliklere göre değerlendirileceği Merit Eğitim Fonu; 2024-2025 Akademik yılı için 10 öğrenciye 9 ay boyunca aylık 7.500 TL tutarında burs sağlayacak.

Merit Eğitim Fonu’na başvuru süreci ve detaylar https://www.meritturizm.com/tur/merit-egitim-fonu sayfasından takip edilebilecek.