Merit Hotelleri Ana Sponsorluğunda Sokak Hayvanlarına Bağış Gecesi Düzenleniyor

Merit Hotelleri ana sponsorluğunda sokak hayvanlarına destek olmak amacı ile 14 Kasım'da bağış gecesi düzenleniyor.

Merit Entertainment tarafından düzenlenen bağış gecesi, 14 Kasım 2023 tarihinde Merit Diamond Hotel'de gerçekleşecek. Merit Hotelleri'nin ana sponsorluğunda yapılan etkinlik, sokak hayvanları için çalışan Freedom Sanctuary derneği adına düzenleniyor. Türkiye'den TIDER derneği, Haytap (Hayvan Hakları Federasyonu) ve birçok sanatçı ile iş adamının desteklediği gecede, ünlü sanatçı Ziynet Sali de gönüllü olarak sahne alacak. Etkinlik, sokak hayvanlarına yönelik farkındalık yaratma ve destek sağlama amacını taşıyor. Etkinlik 14 Kasım Salı günü saat 21.00'de başlayacak.

Etkinlik, 14 Kasım Salı günü saat 21.00'de başlayacak ve katılımcılara sokak hayvanlarına destek olma fırsatı sunacak.