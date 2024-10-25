Merit Park Hotel’in yenilikleri tanıtıldı

Girne’nin prestijli otellerinden Merit Park Hotel yetkilileri, yapılan yenilikleri anlatmak için basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Etkinliğin açılış konuşmasını Merit Park Hotel Genel Müdürü Alper Pınar ve Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Arar gerçekleştirdi. Konuşmalarında otelin sunduğu hizmetler ve gelecek dönem planları hakkında bilgi veren Pınar ve Arar, Merit Park Hotel’in bölgedeki turizm ve konaklama sektörüne olan katkılarının altını çizdi.

Merit Park Hotel’deki yeniliklerle ilgili bilgi veren Alper Pınar, yapılan çalışmaları şöyle aktardı: “Merit markası adı altında uzun süredir yönetilen otelimizde, yenileme çalışmalarına odalarla başladık ve bu yıl ana restoran, dış alanlar, havuz, kum havuzu, iskele gibi yeni alanlarımızı da yeniledik. Yatırımlarımız yalnızca renovasyonlarla sınırlı kalmadı; Entegre yönetim sistemlerine adaptasyon sürecinde de önemli adımlar attık. Özellikle çevre yönetimi, geri dönüşüm, plastik atıkların yönetimi gibi konularda da büyük katkılar sağladık. Türkiye’de zorunlu olan otel sertifikasını Kıbrıs’ta zorunlu olmamasına rağmen aldık, çünkü bunu sosyal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Aynı zamanda Kıbrıs’ın kültürel mirasını ve yöresel lezzetlerini misafirlerimize tanıtıyoruz. Bu süreç bizim için çok kıymetli ve Kıbrıs’ın geleceğine dair büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Sizlerle bunu paylaşmak büyük bir mutluluk. Tekrar hoş geldiniz, keyifli bir akşam geçirmenizi dilerim.”

Basın mensuplarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Arar, poker ve tavla turnuvalarının ülke turizmi ve ekonomisine verdiği katkıları şöyle ifade etti: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde turizm yapmak gerçekten zor. Ulaşım imkanlarının olağanüstü pahalı oluşu ve kara ulaşımının sınırlı olması bizleri ciddi şekilde etkiliyor. Ancak geçtiğimiz aylarda yapılan Texas Holdem Poker Turnuvası gibi etkinlikler, ülkemize farklı bir dinamizm katıyor. Son 2-3 ay içinde bu etkinlikler sayesinde yaklaşık 10 bin kişi ülkemizi ziyaret etti ve 8-10 gün süreyle burada kaldı. Bu tür etkinliklerle turizmde elde ettiğimiz başarıyı sadece tatil turistiyle yakalamak çok zor.

Ayrıca, önümüzde ciddi bir tavla turnuvası var. Biliyorsunuz, tavla babadan, dededen kalan bir spor. Dünyada büyük turnuvalar da oynanıyor ve bu turnuvaların en büyüğü Merit Park Hotel’de gerçekleştirilecek. Bu tür etkinlikler, hem turizme hem de esnafa büyük katkılar sağlıyor. Geçenlerde BRT’de yaptığım bir konuşmada, Girne Belediye Başkanı şöyle bir cümle sarfetti; Esnafa işlerinin nasıl olduğunu sorduğunda, cevap şöyleydi: “Bu civarda bir otel var, turnuva yapmış, işlerimiz açıldı.” Yani, düzenlenen bu turnuvalar dış sektöre de olumlu yansıyor.

Bu otellerde tüketilen her şey yerel ekonomiyi destekliyor. Artık buklet malzemeleri bile yurtdışından ithal edilmiyor, burada üretiliyor. Bu gelişmeler, ülkemizin turizmde ne kadar ileriye gittiğinin bir göstergesidir. Hepinize afiyet olsun, iyi akşamlar dilerim”

Merit Park Hotel’in misafirlerine sunduğu kaliteli hizmet anlayışının bir yansıması olan bu etkinlik, basın dünyasında büyük takdir topladı.