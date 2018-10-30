Merit’de 260 bin 940 dolarlık vurgun

Kamalı Haber

Alsancak’ta faaliyet gösteren Merit Royal Casino’da meydana gelen milyonluk vurgun ile ilgili haftalardır soruşturma yapan özel bir polis ekibi, 2016-2017 yıllarında müdür olarak görev yapan Hasan Tahsin Ergüven’i tutukladı. Müdür olarak çalıştığı yıllarda sahte iki isme 23 oyun oynatarak toplamda 260 bin 940 dolar parayı sahtekârlıkla casino kasasından aldığı tespit edilen zanlı Hasan Tahsin Ergüven, dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ali Aslan, zanlı Hasan Tahsin Ergüven’in “Müstahdem tarafından sirkat”, “Sahtekârlıkla Para Temini” ve “Başkasının kimliğine bürünme” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru Ali Aslan, 2016-2017 yılları arasında canlı oyun bölümünde pit boss olarak çalışan zanlının inspektör olduğu dönemlerde sahte isim olan Ali Kayabaş adına 15 oyun oynatarak toplamda 160 bin 940 Dolar ve Murat Ada adına 8 oyun oynatılarak 100 bin Dolar ödeme yapıldığı tespit edildiğini söyledi.

Söz konusu casinoya ait bilgisayarlardan yapılan incelemelerde o dönemde Pitboss olarak da, bir süre önce aynı suçtan tutuklanan, zanlı Mehmet Gocoğlu’nun olduğu tespit edildiğini ifade eden Aslan, zanlının önceki gün tutuklandığını dile getirdi. Ergüven’in tutuklanmasının ardından, benzer suçtan şuan tutuklu olan zanlı Gocoğlun’dan izahat istendiğini kaydeden polis, Gocoğlu’nun verdiği gönüllü ifadede, sadece kendi ifadesinde belirttiği tarihlerde belirttiği işlemleri yaptığını bu tarihten önce benzer bir işlem yapmadığı beyanında bulunduğunu söyledi. Soruşturmanın yeni başladığını, zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere etki edebileceğini belirten Ali Aslan, soruşturmanın selameti için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlı aleyhindeki soruşturmanın ciddiyetine dikkati çekerek zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.