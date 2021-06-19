Merkel: AB ile Türkiye birbirine bağımlı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği ile Türkiye’nin belirli konuları birlikte şekillendirme konusunda birbirine bağımlı olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Berlin'de akşam yemeğinde ağırladı.

Merkel ile Macron ile 24-25 Haziran’daki AB Liderler Zirvesi’nde ele alınacak konuları görüştü.

Merkel iş birliğine vurgu yaptı

Merkel, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) zirvesinde dış politika konularında Türkiye ile ilişkilerin de görüşüleceğini söyledi.

Merkel, büyük zorluklarla karşı karşıya olduklarını bildiklerini, bir taraftan görüş ayrılıklarının bulunduğunu belirterek, "Diğer taraftan belirli konuları birlikte şekillendirmek istiyorsak birbirimize bağımlıyız" dedi.

Başbakan Merkel, bu konular arasında, göç sorununun yanı sıra Suriye ve Libya’nın geleceğine ilişkin konuları gösterdi.

Merkel ve Macron zirveye hazırlık toplantısı yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Merkel'in Türkiye ve Rusya ile ilgili söylediklerine katıldığını aktardı.

Türkiye ile ilişkilerde mart ayında belirlenen şartları ele alacaklarını ifade eden Macron, Doğu Akdeniz, Suriye, Libya ve Kafkas bölgesine ilişkin stratejik pozisyonları görüşeceklerini belirtti.

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19/06/2021 10:49