Merkel: Aldatılmaya izin vermeyiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin Avrupa ülkelerinden ithal ettiği çelik ve alüminyumun yanı sıra Alman otomobillerine de gümrük şartı koyması durumunda, bu ülkeye karşı geniş çaplı önlemler alacaklarını ve diğer Avrupa ülkelerini de yanlarına çekmeye çalışacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın G7 Zirvesi sonunda yayınlanan ortak bildirgeden çekileceğini açıklamasını da eleştiren Merkel, "Tweet ile bildirilen iptal kararı elbette memnuniyet verici değil ve aynı zamanda bir parça da moral bozucu" dedi.

Merkel, eleştirilerin dozunun artırılmasının yine de olayları daha iyi hale getirmeyeceğini ifade ederek, Trump'la görüşmeleri sürdüreceğini ve Brüksel'deki NATO zirvesinde de bu fırsatı bulacağını vurguladı.

"Şimdiden önlem aldık"

Trump'a karşı şimdiden önlemler aldıklarını ve bunları 1 Temmuz'da Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) ileteceklerini belirten Merkel, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da ABD'ye karşı alacağı önlemlerden vazgeçmediğini söyledi.

Merkel, "Hiç bir şey yapmamak, tümüyle şantaja boyun eğdiğimiz şeklinde izlenim yaratılması riskini taşıyor" ifadelerini kullanarak, ABD'ye karşı önlemlerin itinayla düşünüldüğünü ve çok fazlasıyla da abartılı olmayacağını dile getirdi.

Almanya Başbakanı, uluslararası alanda faaliyete geçilmeden önce bu tür önlemlerin stratejik etkileri konusunda görüş alışverişinde bulunulmasının faydalı olacağını da ekledi.

Trump'ın tutumunun, Avrupa ülkelerinin kaderlerini daha sıkı bir şekilde kendi ellerine almaları gerektiğini gösterdiğini de ifade eden Merkel, her ülkenin kendi başına hareket ederek ABD, Çin Halk Cumhuriyeti ya da diğer bir ülkeyle anlaşmaya çalışması durumunda Avrupa'nın dağılacağı uyarısını yaptı.

Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a destek çağrısı

Başbakan Merkel, Alman Milli Takımı'nda yer alan Mesut Özil ile İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çektirdikleri fotoğrafla ilgili bir soru üzerine ise bu iki oyuncuyu savunarak, "Bu iki oyuncunun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdikleri fotoğrafın nelere yol açabileceğini düşünmediklerine inanıyorum" dedi.

Mesut ile İlkay'ın Alman taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmak istemediğinden emin olduğunu ifade eden Merkel, İlkay'ın açıklamasında memnuniyetle Almanya adına oynadığını ve Alman Milli Takımı'nın bir üyesi olmaktan mutlu olduğunu söylemesinin de kendisini duygulandırdığını vurguladı.

Her iki oyuncunun da Alman Milli Takımı'nın bir parçası olduğunu dile getiren Merkel, "Başarılı olmamız için hepsine ihtiyacımız var. Bu nedenle bazı taraftarlar alkış tutarlarsa sevinirim" diye konuştu.

"Putin'le görüşebiliriz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştirmesine rağmen Dünya Futbol Şampiyonası'nda Alman Milli Takımı'nın maçlarını izlemek için Rusya'ya gidip gitmeyeceği sorusuna karşılık da Merkel, bu tür ziyaretler yapabileceğini, bunların Putin'le görüşebilmek için birer fırsat olacağını söyledi.

Merkel ayrıca, Almanya'da iltica talebi reddedilen sığınmacıların hızlı bir şekilde ülkelerine gönderilmeleri gerektiğini savunarak, bu süreci hızlandıracak önlemler alınması gerektiğini, bazı eyaletlerde sınır dışı etme işlemlerinin yavaş işlemesine de şaşırdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Reuters, AA