Merkel göç sorununa Avrupa çözümünde ısrarcı

Almanya Başbakanı Merkel, Almanya ile Fransa hükümetleri arasında Salı günü yapılacak ortak toplantı öncesinde Avrupa Birliği’ndeki (AB) reform planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Merkel haftalık video mesajında, dört konuda Avrupa'nın aşması gereken zorluklara ilişkin Almanya ve Fransa'nın ortak önerileri olacağını duyurdu.

Dışişleri, savunma ve güvenlik politikaları konusunda "bir parça ilerleme sağlandığını" belirten Merkel, Almanya ve Fransa'nın bu işbirliğine yeni bir ivme katabileceğini ifade etti. Merkel, ekonomi ve Euro Bölgesi ile inovasyonu ele alınacak diğer konular arasında gösterdi.

Almanya Başbakanı Merkel, Avrupa'nın aşması gereken zorluklar arasında göçün de bulunduğunu dile getirdi. "Bu, Avrupa'nın karşılaştığı, yine Avrupa çapında çözüm gerektiren bir zorluk" diyen Merkel, göçü "Avrupa'nın birlikteliği açısından kritik bir konu olarak gördüğünü" belirtti.

Sığınmacılar konusundaki tartışmalar sürüyor

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Merkel, bu sözlerle hükümette krize neden olan tutumunda da ısrarcı olduğunu göstermiş oldu. CDU'nun kardeş partisi olarak bilinen Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), başka bir AB ülkesinde iltica başvurusunda bulunmuş ancak geçerli belgesi bulunmayan sığınmacıların Almanya'ya gelmesini istemiyor ve sınırdan geri çevrilebileceklerini savunuyor. Merkel ise bu öneriye karşı çıkarak, AB çapında bir çözüm bulunmasında ısrar ediyor. Konunun, 28-29 Haziran'da Brüksel'de yapılacak AB Zirvesi'nde de ele alınması bekleniyor.

Koalisyon ortakları CDU ve CSU arasındaki derin görüş ayrılığına ilişkin tartışmalar da sürüyor. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Çalışma Bakanı Hubertus Heil, CDU ve CSU arasındaki tartışmanın koalisyonun dağılmasına yol açmamasını umduğunu dile getirdi. Deutschlandfunk radyosuna konuşan Heil, "Sonuçta burada çatlak seslerin değil sorumluluğun söz konusu" olduğunu söyledi.

AfD: Sınır kontrolleri yeniden yapılsın

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise Alman sınırlarında yeniden kontrollerin başlaması çağrısında bulundu. Alman meclisi AfD Grup Başkanı Alice Weidel NDR'e yaptığı açıklamada, "dış sınırların korunması için hâlâ vurucu, etkin bir önlem alınmadığını" savunarak, Schengen Anlaşması'nın kağıt üzerinde kaldığını dile getirdi.

Juncker'den uyarı

CDU ile CSU arasındaki anlaşmazlığa AB'den de bir değerlendirme geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, mülteci politikası konusunda ülkelerin tek başına karar vermemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Juncker Bayerische Rundfunk (BR) radyosuna verdiği demeçte, "Avrupa çapında geçerli olacak iltica düzenlemesi yapmalıyız" dedi.