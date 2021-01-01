Merkel’den Almanlara itidal çağrısı

15 yıldır Almanya Şansölyesi olarak görev yapan Angela Merkel, Alman halkına yönelik bir yılbaşı yazısı yayınladı.



Yazıda 15 yıllık hükümetlerinin en zor günleri olduğunu belirten Merkel, "Sanırım şu söylediklerimde abartmıyorum, son 15 yıldır ne bir yılı bu kadar zor bulduk, ne de yeni yılı büyük bir umutla bekledik " ifadelerini kullandı.



Salgınla mücadeleyi "yüzyılın politik, sosyal ve ekonomik sorunu" olarak nitelendiren Merkel, "bu tarihi görevde" kendilerine düşen rolü başarıyla yerine getiren Alman halkına teşekkür etti.



Corona virüs ile ilgili yanlış bilgiler yayanlara, “Komplo teorileri yayanlar sadece gerçek dışı bilgiler yaymakla kalmıyorlar, aynı zamanda alaycı ve acımasızlar” ifadelerini kullanan Merkel, aşılama programının yavaş ilerlemesinden dolayı halkı itidalli ve sabırlı olmaya çağırdı.



Almanya’da son 24 saatte 22 bin 924 corona virüs (Covid-19) vakası tespit edildi, 553 kişi ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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01/01/2021 12:53