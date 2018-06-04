Merkel'den Avrupa Birliği için 'para fonu' önerisi

İtalya'da uzun süredir devam eden siyasi gerginliklerin Euro Bölgesi'ne negatif etkisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararıyla ekonomik krize sürüklenen Avrupa Birliği (AB), çıkış yolu arıyor

Geçtiğimiz haftalarda "Avrupa Birliği reformları konusunda, Euro Bölgesi'nin henüz krizlere karşı yeterince bağışıklığa sahip olmadığına dair Macron'la aynı fikirdeyiz" açıklaması yapan Merkel, bir gazeteye verdiği demeçte, Avrupa'da IMF benzeri bir "Avrupa Para Fonu (EMF)" kurulmasını tekrar gündeme getirdi.

Merkel, "Avrupa Para Fonu, Euro Bölgesi'nin tamamını tehlikeye sokan borç sorunları yaşayan üyelere yardım etmek için uzun vadeli kredi verebilir. Kredilerin vadesi 30 yıla yayılabilir ve yapısal reform şartı getirilebilir. Buna ek olarak, örneğin 5 yıl gibi kısa vadeli bir kredi verebilme olasılığını hayal edebiliyorum. IMF ile olağanüstü durumlar nedeniyle ekonomik zorluk çeken ülkeleri koruyabileceğiz" dedi.

İtalya'da AB karşıtı hükümet görevde

Öte yandan İtalya'da, 88 günün sonunda partiler koalisyon için anlaşmaya vardı. Ancak uzlaşma yine de Brüksel ve uluslararası finans çevrelerinde dikkatle izleniyor.

Kabinenin yemin etmesiyle göreve başlayan yeni koalisyonun Avrupa Birliği'ne karşı şüpheci tutumu biliniyor.

Ortak para biriminden çıkabilirler

AB ile anlaşmaların gözden geçirilmesi ve Euro Bölgesi'nden çıkmak da koalisyon partilerinin seçim vaatleri arasındaydı.

Bu nedenle analistler; güne yükselişle başlayan Avrupa borsasının, İtalya'nın ilerleyen günlerde ortak para biriminden çıkması halinde hızlı bir düşüş yaşayabileceği görüşünde.

Kaynak: Reuters