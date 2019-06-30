Merkel'den titreme yanıtı: İyiyim

Almanya Başbakanı Merkel, 8 gün içinde kameralar önünde titreme nöbeti geçirince tüm dünyanın ilgisini çekti. Japonya'daki G20 zirvesinde Alman DPA haber ajansına konuşan Merkel, 'sağlığıyla ilgili endişelerin çıktıkları hızla yok olacağına inandığını' söyledi.

Merkel Perşembe günü Berlin'deki törende iki dakika boyunca titrerken görülmüştü.

Gelecek ay 65 yaşına basacak olan Angela Merkel, titremesi durana kadar kollarını kavuşturup bekledi. Bu sırada da kendisine uzatılan bir bardak suyu reddetti.

Merkel daha önce de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin yanında titrerken görülmüş, sebebinin sıcak havalar nedeniyle 'su kaybı' (dehidrasyon) olduğunu söylemişti.

Almanya Başbakanı 2017 yılında Meksika ziyareti sırasındaki bir askeri törende de titreme nöbetine girmişti.

Japonya'daki G20 zirvesinde Alman DPA haber ajansına konuşan Merkel, 'sağlığıyla ilgili endişelerin çıktıkları hızla yok olacağına inandığını' söyledi.

Titremesinin sebebi ve doktora görünüp görülmediği sorulduğunda ise Merkel 'doktora bildirilmesi gereken özel bir durum olmadığını' ifade etti.

Merkel'in düzenli sağlık kontrolünden geçtiği ve herhangi bir sıkıntısı olmadığı bildiriliyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

İNGİLİZ DOKTOR: SUSUZLUKTAN OLAMAZ

Londra'da pratisyen doktor Mike Fitzpatrick Berlin'de yaşanan durumla ilgili, "Görüntüleri izledim ve çok garip olduğunu düşündüm. Birkaç dakika sonra uzaklaştı ve tamamen iyi görünüyordu çok garipti. Susuz kalmaktan bahsettiğimi okudum ama öyle olduğunu sanmıyorum. Normalde su kaybı olduğunda insanlar böyle titremez. Çok aç olunsa belki ama susuzluk bunu yapmaz" açıklamasında bulunmuştu.

ALMAN BASINI: CİDDİ BİR HASTALIK OLABİLİR

Alman kamuoyu sessizliğini korumuştu, ancak Merkel'in 9 gün arayla ikinci kez şiddetli titreme yaşaması endişe yaratarak 'Merkel'in nesi var?' sorularına neden oldu.

İlk titreme nöbetine "Sıcak hava ve su yetersizliği neden olmuş olabilir" diyen Alman doktorlar, şimdi ise titremenin altında multiple skleroz, parkinson gibi ciddi hastalıkların olabileceğini söylüyor. Bild Gazetesi, Merkel'in çevresine dayanarak nöbetin kandaki şeker seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan hipoglisemi atağı olabileceğini yazdı.

Alman Hükümet Sözcüsü Martina Fietz, Merkel'in sağlığıyla ilgili sorulara Merkel'in Japonya'daki G-20 zirvesindeki temaslarına işaret ederek "Osaka'dan gelen görüntüler, Şansölye'nin aktif ve sağlıklı olduğunu gösteriyor" dedi.