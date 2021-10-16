Merkel'den Türkiye'ye veda ziyareti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e Huber Köşkü balkonunda İstanbul Boğazı'nı anlattı

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16/10/2021

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Merkel'den Türkiye'ye veda ziyareti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Merkel Huber Köşkü'nde saat 12.00 sıralarında bir araya geldi.

Erdoğan ve Merkel, görüşme öncesinde Huber Köşkü'nün balkonuna çıkarak İstanbul Boğazı'nı izledi.

Erdoğan, Merkel'e İstanbul Boğazı hakkında bilgi verdi.

Erdoğan ve Merkel, gazeteciler ile sahildeki vatandaşları da el sallayarak selamladı.

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16/10/2021 14:59
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TAGS: Merke, Türkiye
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