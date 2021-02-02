Merkel'den yaz sonuna kadar 'herkese aşı' sözü

Aşı tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle aşı üreticileri ile bir araya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, yaz sonuna kadar herkese aşı teklifi sunulmuş olacağını söyledi.

Almanya'da hükümet, eyaletler ve aşı üreticisi firmaların temsilcileri koronavirüs aşılarının tedariğinde yaşanan sıkıntıları video konferansta masaya yatırdı. "Aşı Zirvesi" olarak adlandırılan video konferansa Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanları, ilgili federal bakanlar, aşı üreticisi firmaların temsilcileri ve AB Komisyonu'nun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides ile Avrupa Birliği'nin iç pazardan sorumlu komiseri Thierry Breton katıldı.



Başbakan Angela Merkel, Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder ve Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller, konferanstan sonra düzenlenen basın toplantısında da zirvede ele alınan konuları değerlendirdi. Aşı üreticilerine teşekkür ederek sözlerine başlayan Merkel, aşı üreticilerinin vadettikleri süre içinde teslimatları yapıp yapamayacakları, Almanya dışındaki ülkelerde aşılama uygulamaları ve Almanya'da bundan sonra izlenecek yolla ilgili görüşmeler yapıldığını söyledi.

Merkel, "yaz sonuna kadar herkese aşı teklifi sunulmuş olacağına" ilişkin vaadini yineleyerek "Üçüncü çeyreğin sonuna kadar her vatandaşa aşı teklif edebileceğimiz iddiası devam edebilecek" dedi. Merkel, bu taahhüdün Johnson&Johnson ve Curevac'ın geliştirdikleri aşıların onay almaması durumunda da geçerli olduğunu söyledi.



Aşılama işlemlerinin daha iyi planlabilmesi için federal ve eyalet hükümetlerinin "Ulusal Aşılama Planı" oluşturmak istediklerini kaydeden Merkel, böylece vatandaşlara güvence verileceğini dile getirdi.



Merkel, federal hükümetin, Avrupa Birliği ve ilaç endüstrisi temsilcileriyle yapılan görüşmelerde aşılama kampanyasının öngörülebilirliği konusunda ısrar ettiğini belirterek şirketlerin, gerekli miktarda aşı sağlayabileceklerini vurguladıklarını ifade etti. Merkel, Avrupa İlaç Ajansı tarafından önerilen ikinci aşılama süresinin de dikkate alınacağını kaydetti. Berlin Eyalet Başbakanı Müller ise ilk çeyrekte aşı tedariğinde sıkıntılar yaşanabileceğini, ancak ikinci ve üçüncü çeyreklerde bunun aşılmış olacağını belirtti.



AŞI ÜRETİCİLERİ ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Toplantıya katılan aşı üreticisi firmaların temsilcileri de bazı eyalet başbakanlarının "geçen süre içinde çte üretim arttırılarak daha fazla aşı temin edilebileceği, hükümet ve AB'nin daha fazla aşı sipariş etmesi gerektiği" şeklindeki eleştirilerini geri çevirdi.



Reuters'in toplantıya katılan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, BionTech'in mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sierk Poetting, eleştirileri, "Çok daha fazla para üzerine koyarak daha fazla ürün elde edilemezdi. Üretim daha erken ve daha hızlı olarak yapılamazdı" sözleriyle yanıtladı.



SAĞLIK BAKANI SPAHN İYİMSER

Sağlık Bakanlığı yılın ikinci çeyreğinden itibaren aşılama kampanyasının gözle görüler bir şekilde hız kazanmasını bekliyor.



Sağlık Bakanı Jens Spahn, Almanya'da kitlesel aşılama kampanyasına geçilmesi halinde haftada 5 milyon kişinin aşılanmasının beklendiğini söyledi. Ancak bunun yeterince aşının temin edilmesiyle mümkün olabileceğini savunan Spahn, yeterli miktarda aşının temin edilmesinden ve gerekli saklama koşullarının sağlanmasından sonra ülke genelindeki 50 bin civarındaki doktor muayenehanesinde aşılama işleminin yapılacağını belirtti. Halen Almanya'da aşılama işlemleri özel olarak oluşturulyan aşı merkezleinde yapılıyor. Şimdiye kadar ülke genelinde bir günde en fazla 100 bin kadar kişiye aşı yapılabildi.



Sağlık Bakanlığı, içinde bulunduğumuz ilk çeyreğin sonuna kadar değişik üreticilerden 18 milyon 300 bin, ikinci çeyreğin sonunda 77 milyon 100 bin, üçüncü çeyreğinde sonunda ise 126 milyon 600 bin doz aşının tedarek edilmesini bekliyor. Bakanlığın tahminlerine göre yıl sonuna kadar Almanya'da 322 milyon 200 bin doz korona aşısı temin edilmiş olacak.



AB'DEN ORTAK AŞI STRATEJİSİNE SAVUNMA

Zirveye Brüksel'den katılan AB Komisyonu'nun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, AB Komisyonu'nun korona aşılarının 27 üye ülkede eşit dağılımı ile ilgili daha önceden belirlediği proserdürleri ve aşı üreticileri ile yapılan sözleşmeleri savundu. AB Komisyonu temsilcisi, aşı alımlarıyla ilgili sürecin şeffaf olarak yürütüldüğünü de vurguladı.



"Vatandaşlarımızın hepsine yetecek kadar dozda aşıyı temin edeceğiz" diye konuşan Kyriakides, sipariş edilen 18.5 milyon doz aşının teslim alındığını ve şu ana kadar 12 milyondan fazla aşının da insanlara uygulandığını belirterek, yaz sonuna kadar Avrupa Birliği'ndeki yetişkinlerin yüzde 70'ini Covid-19'a karşı aşılama hedefinin ulaşılabilir olduğunu vurguladı.



AB'nin üreticilerin önündeki üretim ve tedarik engellerini aşabilmeleri ve teslimatları hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için yardımcı olmaya hazır olduğunu sözlerine ekleyen Kyriakides, "Tüm şirketleri teslimat planlarında güvenilirliği ve tüm AB ülkeleri için şeffaflığı garanti etmeye çağırıyorum" diye konuştu. AB temsilcisi bu durumun vatandaşlara krizden çıkış yolu göstermek için de gerekli olduğunu kaydetti.

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02/02/2021 09:13