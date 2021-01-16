Merkel'in partisinin genel başkanı belli oldu

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in halefi belli oldu.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin olağan kurultayında parti genel başkanı seçildi.

ARMİN LASCHET KİMDİR?

Armin Laschet, Almanya'nın en kalabalık nüfusa sahip eyaleti olan Kuzey Ren Westfalya'nın uyum bakanı olarak da görev yapmıştı.

Laschet ayrıca Hristiyan Demokrat Birlik'in genel başkan yardımcılığını yapan beş milletvekilinden de biriydi. Laschet, mülteci krizi sonrasında Merkel'in izlediği "açık kapı" politikasına verdiği destekle biliniyor.

Türkiye'yi de "Almanya için önemli bir ülke" olarak nitelendiriyor. Lashet, Merkel'den sonra Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkesi Almanya'nın politikasına yön verecek isim. Hristiyan Birlik Partisi'nin yeni lideri; Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimler için başbakan adayı değil. Ancak genel seçimlerde başbakanlık için yarışacak potansiyel adaylar arasında yer alıyor.

Başbakan Merkel,, partisinin oy kaybetmesi üzerine Ekim 2018'de sürpriz bir şekilde genel başkanlık ve başbakanlık görevleri için yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

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16/01/2021 13:18