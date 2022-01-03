Merkez Bankası, dövize yapılan dördüncü doğrudan müdahalenin büyüklüğünü açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 13 Aralık tarihinde yaptığı bu ayın dördüncü doğrudan müdahalesinde döviz satım tutarının 3,12 milyar dolar olduğunu açıkladı.

TCMB, 1 Aralık tarihinde yaptığı ilk müdahalede 844 milyon dolar, 3 Aralık tarihinde yaptığı ikinci müdahalede 504 milyon dolar ve 10 Aralık tarihinde yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattığını açıklamıştı.

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03/01/2022 09:43