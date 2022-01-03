Merkez Bankası, dövize yapılan dördüncü doğrudan müdahalenin büyüklüğünü açıkladı
TCMB dövize 6 kez doğrudan müdahalede bulunmuştu
03/01/2022
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 13 Aralık tarihinde yaptığı bu ayın dördüncü doğrudan müdahalesinde döviz satım tutarının 3,12 milyar dolar olduğunu açıkladı.
TCMB, 1 Aralık tarihinde yaptığı ilk müdahalede 844 milyon dolar, 3 Aralık tarihinde yaptığı ikinci müdahalede 504 milyon dolar ve 10 Aralık tarihinde yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattığını açıklamıştı.