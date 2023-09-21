Merkez Bankası faiz artırdı... İşte altın ve dolarda son durum

TC Merkez Bankası politika faizi oranını yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltti. Kararın açıklanmasının hemen ardından gözler dolar/TL kuruna çevrildi.

Fed’in dün akşamki kararı sonrası dolar endeksinde yön yukarı olurken TCMB kararı sonrası dolar/TL kuru da hareketlendi. İşte altın ve dolar piyasalarında son durum…

TC Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 25’ten yüzde 30 düzeyine yükseltilmesine karar verdi. Kararın açıklanmasının hemen ardından dolar yön bulmaya çalışırken altında ons tarafından kaynaklanan baskılanma gözlendi.

Beklentilere uygun gelen karar sonrasında dolar/TL grafiğinde hafif sıçrama görüldü. Karar öncesinde 26,94 TL olan dolar kuru saat 14:00 itibarıyla 27,07 TL oldu.

Bununla birlikte gram altın da 1.668 TL'den 1.680 TL'ye doğru hareketlendi.