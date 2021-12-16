Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

BEKLENTİ NEYDİ?

AA Finans'ın 20 ekonomistle gerçekleştirdiği anketin medyanı da 100 baz puan indirimi işaret ediyor.

EYLÜL AYINDA İNDİRİMLERE BAŞLADI



Merkez Bankası eylül ayından itibaren faiz indirimlerine başladı. Eylül toplantısında 1 puanlık faiz indirimi sonrasında politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18'e çekildi.



Merkez Bankası indirim kararını "Para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede para politikası duruşunda güncellemeye ihtiyaç bulunduğu değerlendirmesi yapılmış ve politika faizinde indirim yapılmasına karar verilmiştir" şeklinde duyurmuştu.

ERDOĞAN, DÜŞÜK FAİZ POLİTİKASINA VURGU YAPTI

Merkez Bankası faiz indirimlerine devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da önemli mesajlar gelmişti.



Yeni ekonomi modeline geçildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz bir defa yüksek faize kesinlikle inanmıyoruz. Düşük faiz politikasıyla kuru da enflasyonu da aşağı çekeceğiz ve bunu düzenleyeceğiz” açıklaması yapmıştı.

Bu habere tepkiniz:



16/12/2021 13:04