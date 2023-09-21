Türkiye Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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21/09/2023

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Türkiye Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Merkez Bankası, eylül ayı faizi kararını açıkladı. Yönetim değişikliğiyle son 3 toplantıda faiz oranını 16,5 puan artıran banka, piyasa beklentisi yönünde politika faizinin 500 baz puan artışla yüzde 30’a çıkardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Hafize Gaye Erkan'ın göreve atanması sonrası faiz indirimi sürecine 27 ay sonra son vermiş, son 3 PPK toplantısında politika faizini yüzde 16,5 artırmıştı.

Politika faizi, Haziran ayında 650 baz puan artışla yüzde 15'e, Temmuz ayında ise 250 baz puan artışla yüzde 17,50'ye yükseltmişti.

24 Ağustos'ta yapılan toplantıda ise politika faizi, piyasa beklentilerinin üzerinde 750 baz puanlık artışla yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkartılmıştı.

21/09/2023 14:03
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