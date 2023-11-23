Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün faiz kararını açıklayacak.

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23/11/2023

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Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak


Kurul, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında toplanacak. Bugün saat 14.00'te kasım ayı faiz kararı açıklanacak.

Banka, son toplantısında 500 baz puanlık faiz artırımına gitti. Politika faizini yüzde 35'e yükseltti.

Ekonomistlerin beklentileri, faiz artırım sürecinin 250 baz puanla devam edeceği yönünde.

Karar metninde, verilecek mesajlar da odakta olacak.

Enflasyon rotası, sadeleşme süreci ve sıkılaşmanın seyrine dair ipuçları yakından izlenecek.

23/11/2023 08:47
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TAGS: Merkez Bankası faiz, kararı, türkiye, kktc,
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