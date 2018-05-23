Merkez Bankası haziranı beklerse dolar 6 TL'yi bulabilir
"Merkez, yaşam belirtisi göstermiyor"
23/05/2018
Commerzbank analisti Tatha Ghose, Türk Lirası'nın dolar ve Euro karşısında salı günü geldiği rekor düşük seviyelerin ardından yayınladığı raporda, liradaki düşüşe rağmen TCMB'nin 'yaşam belirtisi göstermediğini' belirtti. Analiste göre TCMB 7 Haziran'daki PPK toplantısına kadar adım atmazsa dolar 6 lirayı bulabilir.
Bloomberg HT'nin rapordan aktardığına göre Commerzbank, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırmak için 7 Haziran'daki toplantıyı bekleme gibi bir seçeneğinin DAHİ olmadığı görüşünde.
Ghose'un ifadesine göre, TCMB'nin geçtiğimiz ay faiz artırmış olma durumu, Dolar/TL 'yi 4.00 seviyesinde sabitleyebilecekken, bu faiz artışının şu an gerçekleşmesi, kuru ancak 4.30-4.50 seviyelerinde tutabilir. Ancak kur bugün TSİ 11.06'da 4.92 seviyesine kadar çıktı.
Commerzbank analisti, Merkez'in faiz artışı için haziranı beklemesinin, söz konusu seviyeyi tahminen 6 lirayı çekebileceği yönünde görüş bildirdi.