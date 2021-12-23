Merkez Bankası kur rakamını açıkladı
Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur rakamlarını duyurdu. Açıklamada, Dolar kurunun seviyesi 11,6399 TL ve Euro kurunun seviyesi ise 13,1862 TL olduğu açıklandı.
23/12/2021
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için kullanılacak kur rakamlarını duyurdu.
Merkez Bankası'na göre döviz kurlarından Dolar alışta 11,6399 TL ve satışta ise 11,6609 TL, Euro ise alışta 13,1862 TL, satışta ise 13,2100 TL olarak açıklandı.