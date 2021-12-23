Merkez Bankası kur rakamını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için kullanılacak kur rakamlarını duyurdu.

Merkez Bankası'na göre döviz kurlarından Dolar alışta 11,6399 TL ve satışta ise 11,6609 TL, Euro ise alışta 13,1862 TL, satışta ise 13,2100 TL olarak açıklandı.

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23/12/2021 10:19