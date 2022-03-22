Merkez Bankası raporuna göre sektör büyümeye devam ediyor

KKTC Merkez Bankası 2021 yılı 4’üncü çeyrek bülteninde “KKTC Bankacılık Sektörü Gelişmeleri” değerlendirildi.

Buna göre; 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bankacılık sektörünün aktif toplamı Aralık ayı sonu itibarıyla bir önceki çeyreğe göre yüzde 34,08 artarak 79.643 milyon TL’ye yükseldi. Raporda bu yükselişin esas sebebinin son çeyrekte döviz kurunda meydana gelen artış olduğu beşlirtildi.

Rapora göre; 4’üncü çeyrekte sektörün aktif toplamı içerisindeki en büyük pay sahibi yüzde 52,74 ile brüt krediler, ikinci en büyük pay sahibi ise yüzde 30,4 ile nakit ve nakit benzeri kalemler oldu.

Bankacılık sektörünün sermaye yeterliliği standart rasyosu 2021 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,39 puan azalarak yüzde 10 olan yasal sınırın üzerinde, yüzde 16,66 seviyesinde gerçekleşti.

Mevduatın krediye dönüşüm oranı 2021 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,41 puan azalarak yüzde 63,47 seviyesine geriledi.

Özel sermayeli bankalar yüzde 67,17 ile mevduatın brüt krediye dönüşüm oranı açısından banka grupları bazında ilk sırada yer aldı.

2021 yılının Eylül ayı sonu itibarıyla 1.539,4 milyon TL olan sektörün toplam tahsili gecikmiş alacakları, 2021 Aralık ayı sonu itibarıyla yüzde 2,98 artarak 1.585,2 milyon TL’ye yükseldi.

Tahsili gecikmiş alacaklarda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,88 artış görüldü. BRT

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22/03/2022 12:32