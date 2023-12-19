Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor bekleniyor

Bankacıların hesaplamalarına göre, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar doların üzerinde arttı. Rezervler 142,5 milyar dolar ile yeni tarihi zirvesine çıktı.

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19/12/2023

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Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor bekleniyor


Merkez Bankası rezervlerinde bu hafta yeni rekor bekleniyor.

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu bankacılar, 8 Aralık ile biten hafta 141 milyar 370 milyon dolar olarak açıklanan toplam rezervlerde 15 Aralık haftasında 1,1 milyarla 1,3 milyar dolar arasında artış gerçekleştiğini hesapladı.

Hesaplamalara göre toplam rezervler yaklaşık 142,5 milyar dolarla yeni tarihi zirvesine yükselecek.

Resmi veriler perşembe günü 14.30'da açıklanacak.

19/12/2023 12:15
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TAGS: merkez bankası, rezerv, rekor,
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