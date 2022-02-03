Merkez Bankası toplam rezervleri 110,5 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervleri geçen hafta artış kaydetti. Buna göre bir önceki hafta 110,1 milyar dolar olan toplam rezervler, 28 Ocak haftasında 110,5 milyar dolara yükseldi.

Net rezervler ise aynı haftada 9,3 milyar dolardan, 10,5 milyar dolara yükseldi.

Swap hariç rezervler ise eksi 54,1 milyar dolar olarak kaydedilirken, bir önceki hafta eksi 55,6 milyar dolar seviyesindeydi.

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03/02/2022 14:13