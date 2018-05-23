Merkez Bankası toplandı: Borç verme faiz oranı yüzde 13,5'tan 16.5'e yükseltildi

Döviz kurundaki yükseliş üzerine Merkez Bankası Para Politikası Kurulu olağanüstü toplandı. Borç verme faiz oranı yüzde 13,5'tan 16.5'e yükseltildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu'nun yakın dönem gelişmelerini değerlendirmek üzere toplandığını duyurdu.



TCMB tarafından yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu yakın dönem gelişmelerini değerlendirmek üzere toplanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Merkez Bankası'nın toplantısından borç verme faiz oranını yükseltme kararı çıktı.

Merkez Bankası geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 13,5’ten 16,5’e yükseltti.

Merkez Bankası diğer faiz oranlarını sabit tuttu, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verdi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

DOLARDAN İLK TEPKİ

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar kuru 4,57'ye geriledi.