Merkez Bankası yıl sonu için dolar ve enflasyon tahminini yükseltti

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 17,63'e yükseldi. Son günlerde üst süte rekorlar kıran dolar/TL'de ise beklenti 9,22'ye çıktı.

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15/10/2021

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Merkez Bankası yıl sonu için dolar ve enflasyon tahminini yükseltti

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Piyasa Beklentileri Anketi'nin ekim ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 17,93'e yükseldi. Bir önceki anket döneminde beklenti yüzde 16,74 düzeyindeydi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 12,94 iken, bu anket döneminde yüzde 13,91 olarak açıklandı. Enflasyonda 24 ay sonrası için beklentiler de yüzde 10,71'den yüzde 10,27'ye çıktı. 

Dolar/TL, yıl sonu beklenti 9,22'ye tırmandı

Piyasa katılımcıları anketinde bu yılın sonu için dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 8,92 iken, bu anket döneminde 9,22'ye yükseldi. 

2021 sonu için GSYH büyüme beklentisi yüzde 8,2'den yüzde 8,9'a yükselirken 2022 için büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 4,2 düzeyinde kaldı.

15/10/2021 10:42
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TAGS: merkez bankası, tahmin, dolar, haberkıbrıs, tcmb,
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