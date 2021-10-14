Merkez Bankası'nda görev değişimi

Karar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

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14/10/2021

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Merkez Bankası'nda görev değişimi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen, Dr. Uğur Namık Küçük ve Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Taha Çakmak başkan yardımcılığına, Prof. Dr. Yusuf Tuna Para Politikası Kurulu üyeliğine atandı.

Karar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda (TCMB) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı.

Başkan yardımcılığına Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.

14/10/2021 08:28
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TAGS: Merkez Bankası, görev değişimi, tcmb, haberıbrıs,
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