Merkez Bankası'ndan açıklama: Döviz hesabını TL'ye çevirene destek

Merkez Bankası, döviz hesaplarının TL vadeli hesaplara dönüşmesi halinde sağlanacak desteğin şartlarını açıkladı.

ads ads ads ads
22/12/2021

ads
ads
ads
Merkez Bankası'ndan açıklama: Döviz hesabını TL'ye çevirene destek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası (TL) vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verildiği bildirildi.

TCMB'den yapılan açıklamada, TCMB tarafından, döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verildiği belirtildi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası (TL) vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verildiği bildirildi.

TCMB'den yapılan açıklamada, TCMB tarafından, döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verildiği belirtildi.

22/12/2021 08:42
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: TCMB, TL, Döviz, destek, türkiye,
MANŞETLER

HK EKONOMİ

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.