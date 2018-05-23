Merkez Bankası'ndan Döviz Açıklaması!

Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, dövizin yükselişi konusunda yapılabileceklerin sınırlı olduğunu, kur’un doğurduğu sonuçların asgariye indirilmesi noktasında ise üzerlerine düşeni yapabileceklerini söyledi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından kabul edilen Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, dövizin yükselişi konusunda KKTC Merkez Bankası olarak yapılabileceklerin sınırlı olduğunu, ancak kurun doğurduğu sonuçların asgariye indirilmesi noktasında üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, göreve yeni atanması nedeniyle Uluçay’a nezaket ziyaretinde bulunan Merkez Bankası Başkanı Günay, dövizin yükselişine dikkat çekti veoldukça zor bir dönemde göreve başladığının bilincinde olduğunu belirtti.

Günay, KKTC Merkez Bankası adına yapılabilecek olanların sınırlı olduğunu, ancak kurun üzerine etki yapmaktan ziyade,doğurduğu sonuçların asgariye indirilmesi noktasında üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, son dönemde dövizde yaşanan beklenmedik dalgalanmalardan dolayı ülkede ciddi sıkıntı yaşanmakta olduğunu ifade ederek, özellikle döviz ile borçlanan vatandaşın bu sıkıntıyı en çok yaşayan kesim olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’de seçim sürecinin yaşandığını, bu süreçte dövizde yaşanan dalgalanmaya karşı istenilen zamanda müdahale edilemeyeceğine işaret eden Uluçay, dışsal faktörlerden meydana gelen bu sıkıntının aşılması için bir an önce girişim yapılmasının beklentileri olduğunu dile getirdi.

Yaşanan sorunun bir yansıması olarak 2018 bütçesinde öngörülen harcama kalemlerinde eksiler yaşanacağının düşünüldüğünü de vurgulayan Uluçay, hükümetin bu konuda Türkiye hükümeti ile istişare içerisinde olduğunu ve süreç içerisinde ortaya çıkacak eksikliklerin ayrıca kaynak yaratılarak giderilmesi için çalışma yapıldığını kaydetti.

Uluçay, Rifat Günay’ın önceki dönemlerde Merkez Bankasında görev yapmış değerli bir insan olduğunu da ekledi