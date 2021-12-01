Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale

TCMB, Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın Duyurusu paylaştı.

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01/12/2021

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Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale

TCMB, Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın Duyurusu paylaştı. 

Açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan
müdahale edilmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunulur."

01/12/2021 11:19
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TAGS: merkez bankası, döviz, müdahale, kktc,
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