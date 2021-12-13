Merkez Bankası'ndan dövize müdahale

Dolar/TL'nin 14 seviyesini aşmasıyla birlikte Merkez Bankası'ndan satım yönünde dördüncü müdahale geldi.

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13/12/2021

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Merkez Bankası'ndan dövize müdahale

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dolarda devam eden yükselişin ardından doğrudan satım yönünde müdahalede bulundu.

Dolar bugün yüzde 4'ün üzerinde yükselişle 14,50 seviyelerine kadar yükseldi. Kur ardından 14,20'nin üzerinde işlem görmeye devam etti.

Merkez Bankası, aralık başından bu yana, sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ediyor. 

Müdahale sonrası dolar/TL 14,30 seviyelerinde. seyrediyor.

13/12/2021 12:04
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TAGS: Merkez Bankası, döviz, EKONOMİ
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