Merkez Bankası'ndan iki önemli karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacağını açıkladı. TCMB, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesini, Türk lirası (TL) mevduat payının artırılmasını ve Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) TL mevduata geçişin desteklenmesini amaçlıyor.

Buna göre, TCMB belirlenen koşulları sağlayan mevduat bankalarının 1 aydan uzun vadeli TL mevduat ve KKM hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklarına 3 ayda bir faiz uygulayacak. Katılım bankalarının TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarında, benzer etkiyi sağlayacak şekilde indirim yapılacak.

Öte yandan Merkez Bankası'nın Döviz dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat Hesabında (KKM) tarihi uzatan tebliği de Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu değişikliğe göre, KKM'de yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Ocak 2024 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.

Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin altın, döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarından vadeli TL mevduat veya katılma hesaplarına dönüşüm için esas alınacak bakiyelerle ilgili daha önce belirlenen tarihlerde herhangi bir güncelleme yapılmadı.

TL'ye çevirme işlemleri, hesap sahiplerinin isteği üzerine ve dönüşüm kuru üzerinden gerçekleştirilecek.