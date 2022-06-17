Merkez Bankası'nın anketinde yıl sonu dolar tahmini yükseldi

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.



Geçen ay yüzde 2,97 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,77'ye yükseldi.

Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 57,92'den yüzde 64,59'a çıktı.



TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 33,28'ten 37,91'e, 24 ay sonrası için de yüzde 19,54'ten 22,04'e yükseldi.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ 18,89'A YÜKSELDİ



Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 17,57 TL iken, bu anket döneminde 18,89 TL oldu. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 18,47'den 20,70'e çıktı.



Bir önceki anket döneminde 34,4 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 37 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 23,1 milyar dolar oldu.



FAİZ BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ



Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 3,3'ten yüzde 3,5'e yükselirken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4'ten yüzde 3,8'e geriledi.



TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına ilişkin beklentiler ise yüzde 14,00'te sabit kaldı.

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17/06/2022 12:33