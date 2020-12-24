Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararının ardından dolar düşüşe geçti
24/12/2020
Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz artışı kararının ardından döviz kurlarında düşüş yaşanıyor. Dolar/TL 7,62 seviyelerinden 7,55 çekilirken Euro/TL 9,33'ten 9,22'ye geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Aralık ayı politika toplantısında 200 baz puan faiz artırdı. Bir hafta vadeli repo ihalelerinin faizi yüzde 17'ye yükseldi. Karar öncesinde sakin bir seyir izleyen dolar/TL, faiz artırımının ardından düşüşe geçti.