HABER KIBRIS

Merkez Bankası’nın müdahalesi dövizi düşürdü

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28/05/2018

Merkez Bankası’nın müdahalesi dövizi düşürdü
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, para politikasında bugün attığı yeni adım döviz kurlarının gerilemesine neden oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dövizin yükselişine yöneklik aldığı önlemlere bir yenisini ekledi.

Buna göre bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıolan  yüzde 16,50’nın,  Merkez Bankası politika faizi olarak da uygulanması kararı alındı.

Bu karar dövizde düşüşe neden oldu.

Para piyasalarında Euro 5.3, dolar 4.47 Sterlin ise 6.1 seviyelerinden işlem görüyor.

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TAGS: Merkez Bankası
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