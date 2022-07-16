Merkez Lefkoşa’da oklar hedefi buldu

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından çok amaçlı şekilde kullanıma açılan Merkez Lefkoşa, sportif etkinliklere de ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Okçuluk Federasyonu’nun Süper Minik ve Minikler Ligi’nin son yarışması Merkez Lefkoşa’da yapıldı. Bu ligin üçüncü açık alan yarışması olma özelliğini de taşıyan etkinlikte 7 ile 14 yaş arasında toplam 43 sporcu yarıştı.

Akdeniz Spor Birliği, Girne Atıcılık Kulübü, Kıbrıs Okçuluk ve Doğa Sporları Derneği, Mağusa Gelişim Akademisi, Baf Ülkü Yurdu, Kantara Okçuluk Derneği ve Güzelyurt Okçuluk Derneği’nin yer aldığı yarışmalarda sporcuların başarılı performansları izleyenlerden alkış aldı.

Yarışmayı LTB Başkanı Mehmet Harmancı da izleyenler arasında yer aldı. Başlangıç atışını yapan Başkan Harmancı, Okçuluk Federasyonu Başkanı Serhat Deniz ile birlikte sporculara hitaben kısa bir konuşma yaptı.

Merkez Lefkoşa’nın sportif etkinlikler için uygun şartlara sahip olduğunu ifade eden Başkan Harmancı, kapılarının her spor dalına açık olduğunu dile getirdi. Okçuluk Federasyonu Başkanı Serhat Deniz de Merkez Lefkoşa’da bu imkanı kendilerine tanıdığı için Başkan Harmancı ve LTB’ye teşekkür etti.

Bu habere tepkiniz:



16/07/2022 17:25