Merkez Lefkoşa’da ücretsiz check-up hizmeti

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01/09/2023

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Merkez Lefkoşa’da ücretsiz check-up hizmeti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kolan British Hastanesi iş birliğinde pazar günü 8.00-19.00 saatleri arasında Merkez Lefkoşa’da ücretsiz mini-check-up hizmeti sunulacak.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde verilecek hizmetten tüm yurttaşlar yararlanabilecek ve sağlık hizmetlerine kolayca erişip, sağlık uzmanlarına sorular sorabilecek.

Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Kolan British Hastanesi resmi web sitelerinde ve sosyal medya sayfalarından ziyaret edebilir.

01/09/2023 13:53
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TAGS: haber, kıbrıs
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