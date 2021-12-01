Merkez Ecza Deposu satışları durdu!

ads ads ads ads
01/12/2021

ads
ads
ads
Merkez Ecza Deposu satışları durdu!

Merkez Ecza Deposu Direktörü Kemal Emin yaptığı açıklamada bir sonraki duyuruya kadar tüm satışların durdurulduğu belirtti.

Emin açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bir sonraki duyuruya kadar tüm satışlarımız durdurulmuştur. Değerli müşterilerimiz. Dövizdeki dalgalanmadan kaynaklı istikrarsız ekonomik ortamdan dolayı, satışlarımızı geçici bir süre durdurmuş bulunmaktayız. Hizmetlerimizi aksatmadan ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmek için çalışmalar yapmakta olup, yakın zamanda bir takım önlemleri sizlerle duyurmayı umuyoruz. Saygılarımızla.

01/12/2021 13:29
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Merkez Ecza Deposu, haber, kktc
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.