Eşit Hak ve Adalet Sendikası Genel Sekreteri Yılmaz Fırat, Merkezi Cezaevi’nde gardiyanların haklarının gasp edildiğini,

diyalog girişimlerinin sonuçsuz kaldığını bu nedenle grev kararı aldıklarını duyurdu.

Sendika sabah 07:00’den itibaren Merkezi Cezaevi’nde grev başlattı.Fırat, yazılı açıklamasında “Grev nedenimiz Kamu

Hizmeti Komisyonu tarafından atanmış tüm kamu görevlilerine tanınan yasal hakların, yıllardan beri Merkezi Cezaevi çalışanlarına verilmeyip gasp edilmesi ve bu hakların iadesi kavgasıdır” dedi.