Merkezi Cezaevinde Kapalı Görüşler Başlıyor

Merkezi cezaevinde uzun süredir Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında durdurulan kapalı görüşler, 7 Haziran’da başlıyor.

Merkezi Cezaevi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, mahkum, tutuklu ve çalışanların sağlığının korunması amacıyla durdurulan görüşler, vaka sayılarında düşüş yaşanması ve sağlık uzmanlarının görüşleri doğrultusunda alınan kararla 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yalnızca kapalı (telefonla) görüş şeklinde yapılabilecek.

Covid-19 mücadelesi kapsamında, mahkum hakları gözetilerek, sağlık riski yaratmadan kapalı görüşlerin açılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, kapalı görüşlerin nasıl yapılacağı şöyle belirtildi:

“Kapalı görüş için gelen ziyaretçilerin girişte ateş ölçerle kontrolü yapılacaktır. Ziyaretçilerin cezaevinde bulundukları süre zarfında mesafe kurallarına uymaları zorunlu olacaktır. “Kapalı Görüş” ziyaretlerine en fazla 1 kişi (Mahkumun bir aile üyesi veya bir arkadaş olmak üzere) girebilecektir. Mahkum ve tutukluların 18 yaşına kadar olan kendi çocukları (2 Çocuğu)”

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04/06/2021 14:09