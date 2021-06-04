Merkezi Cezaevinde Kapalı Görüşler Başlıyor

Merkezi cezaevinde uzun süredir Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında durdurulan kapalı görüşler, 7 Haziran’da başlıyor. 

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04/06/2021

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Merkezi Cezaevinde Kapalı Görüşler Başlıyor

Merkezi cezaevinde uzun süredir Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında durdurulan kapalı görüşler, 7 Haziran’da başlıyor. 
Merkezi Cezaevi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, mahkum, tutuklu ve çalışanların sağlığının korunması amacıyla durdurulan görüşler, vaka sayılarında düşüş yaşanması ve sağlık uzmanlarının görüşleri doğrultusunda alınan kararla 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yalnızca kapalı (telefonla) görüş şeklinde yapılabilecek.  
Covid-19 mücadelesi kapsamında,  mahkum hakları gözetilerek,  sağlık riski yaratmadan kapalı görüşlerin açılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, kapalı görüşlerin nasıl yapılacağı şöyle belirtildi:
 “Kapalı görüş için gelen ziyaretçilerin girişte ateş ölçerle kontrolü yapılacaktır. Ziyaretçilerin cezaevinde bulundukları süre zarfında mesafe kurallarına uymaları zorunlu olacaktır. “Kapalı Görüş” ziyaretlerine en fazla 1 kişi (Mahkumun bir aile üyesi veya bir arkadaş olmak üzere) girebilecektir. Mahkum ve tutukluların 18 yaşına kadar olan kendi çocukları (2 Çocuğu)” 

04/06/2021 14:09
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TAGS: Merkezi cezaevi, haber, kıbrıs, Covid-19
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