Merkezi İhale Komisyonu 2024’te 383 İhale Açtı

Maliye Bakanlığı’na bağlı Merkezi İhale Komisyonu (MİK) verileri 2024 yılında 383 adet ihale açıldığını gösteriyor. MİK’in mali boyutunu “devlet sırrı” gibi sakladığı ihaleler 2023 yılına kıyasla sadece 8 adet arttı.

Geçen yıl “Kurumlar bazında” açılan ihalelerin ilk sırasında 58 ihale ile Sağlık Bakanlığı yer alıyor. “Konular bazında” açılan ihalelerin ilk sırasında ise 72 ihale ile “Yapım işleri” var.

MİK’in kurumlar için açtığı ihalelerde sayı bakımından ikinci sırada 38 ihaleyle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), üçüncü sırada da 31 ihaleyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) geliyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı için 29, Karayolları Dairesi için 16, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı için 15, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi için 14, İçişleri Bakanlığı ve Spor Dairesi için 9’ar kez ihaleye çıkıldı. Sosyal Sigortalar Dairesi ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu da 8’er ihaleyle dikkati çekti.

BOL BOL GÜVENLİK VE TEMİZLİK

Merkezi İhale Komisyonu’nun 2024’ün bütününde “Konular bazında” açtığı ihalelerde 72 ihaleyle “Yapım işi” ihaleleri ilk sırada, 47 ihaleyle “Güvenlik ve Temizlik Hizmet Alımı” ikinci sırada, “Karışık yapılan alımlar” ile Tasnif Dışı İhaleler” de 34’er ihaleyle üçüncü sırada geliyor.

MİK’in son yıllarda “Konular bazında” en çok çıktığı ihalelerde karşımıza çıkan “Temizlik, temizlik malzemeleri ve güvenlik” başlıkları 2024 listesinde de kendine önemli oranda yer buldu. Bu başlıklar toplamda 81 ihaleyle ilk sıraya çıkarken, açılan her 5 ihaleden 1’inin bu başlıklar altında olduğu saptandı.

2024’te açılan ihalelerde “tanımsız olan”, “tasnif dışı” ile “karışık yapılan alımların” toplamda 68 ihaleyi bulması, önemli bir ayrıntı olarak görüldü. Özellikle tasnif dışı ihale başlığının neden tercih edildiği bilinmiyor.

Geçen yıl ayrıca, bilgisayar, danışmanlık, yazılım ve hizmetleri için 20 kez, laboratuvar (Sağlık) malzemeleri ve cihaz alımları için 20 kez, sağlık ihaleleri 19 kez, araç taşıt alımları için 14 kez ihaleye çıkıldı.

Ülkede devletin büyük ihaleleri arasında yer alan “inşaat, tamirat ve yol yapımı” için ise sadece “1” kez ihale açılması özellikle dikkati çekti.

DEVLET SIRRI GİBİ

Öte yandan, MİK’in açtığı ihalelerin mali boyutu “derin bir devlet sırrı” olarak kalmaya devam ediyor. MİK ihalelerin mali boyutu konusunda en son Covid-19 salgını öncesinde (yaklaşık 6 yıl) kamuoyuna bilgi vermişti.

Bu sürede en az iki kez genel müdürü değişen MİK 2019 yılı 1’nci çeyrek raporundan bu yana 3 aylık, 6 aylık veya yıllık “Faaliyet Raporu” açıklamıyor. Bu nedenle, ihalelerin mali boyutu konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Ayrıca MİK, 2021 yılından beri “İhale Bülteni” de yayımlamıyor. Rapor ve bültenlerin kamuoyuna açıklanmaması, ihalelerdeki “şaibe gölgesinin” büyümesini de beraberinde getiriyor.